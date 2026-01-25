Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsteilnehmer will an einem Pferd vorbei fahren und verursacht einen Unfall mit entgegenkommenden PKW

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck (Rittierode), Rittieröder Dorfstraße 25.01.2026, 11:15 Uhr

Am Morgen des 25.01.2026, kommt es im Kreuzungsbereich der Rittieröder Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher, welcher mit seinem Fahrzeug aus Richtung Rittieröder Pfingsanger kam, beabsichtigte nach rechts auf die Rittieröder Dorfstraße abzubiegen. Unmittelbar vor der Haltelinie im dortigen Kreuzungsbereich befand sich jedoch ein Pferd zusammen mit seiner Halterin vor ihm, welches ebenfalls den dortigen Kreuzungsbereich überqueren wollte. Der Verkehrsteilnehmer fuhr hierbei im Bogen an dem Pferd vorbei und bog unmittelbar nach rechts auf die dortige Vorfahrtsstraße ab. Während des Abbiegevorgangs übersah er den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten PKW. Es kam zum Unfall mit Sachschaden. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten im Nachgang abgeschleppt werden (Füh)

