Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlittschuhfahrer auf dem Northeimer Kiessee trotz Einsturzgefahr

Northeim (ots)

37154 Northeim, Northeimer Seenplatte, Samstag, 24.1.2026, 09.00 Uhr

NORTHEIM (hei) - Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin auf der A 7 bemerkte beim Überqueren der Northeimer Seenplatte von der Brücke aus eine Person auf dem großen Kiessee.

Die eingesetzten Polizeikräfte konnten vor Ort tatsachlich einen männlichen Schlittschuhfahrer auf dem See feststellen.

Der Aufforderung, den See sofort zu verlassen kam er nach und erreichte das Ufer glücklicherweise ohne einzubrechen.

Der 19-jährige Northeimer war sich der Gefahr offensichtlich nicht bewusst und wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, das Betreten der dünnen und nicht freigegebenen Eisflächen zu unterlassen.

Daher nochmals der Hinweis an die Bevölkerung, die Eisflächen auf gar keinen Fall zu betreten, denn es besteht die Gefahr eines Einsturzes und gleichzeitig Lebensgefahr!

