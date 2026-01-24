POL-NOM: Pkw gerät ins Rutschen
Uslar (ots)
Siemensstraße, Freitag, 23.01.2026, 23.30 Uhr
USLAR (st) - Verkehrsunfall
Ein 39 - jähriger Fahrzeugführer aus Uslar befährt den Försterweg und biegt nach links in die Siemensstraße ab. Auf vereister Fahrbahn gerät der Beteiligte mit seinem Pkw ins Rutschen und prallt gegen den Pkw sowie Anhänger eines 38 - jährigen Geschädigten aus Uslar. Durch den Zusammenstoß entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17000 Euro.
