Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw gerät ins Rutschen

Uslar (ots)

Siemensstraße, Freitag, 23.01.2026, 23.30 Uhr

USLAR (st) - Verkehrsunfall

Ein 39 - jähriger Fahrzeugführer aus Uslar befährt den Försterweg und biegt nach links in die Siemensstraße ab. Auf vereister Fahrbahn gerät der Beteiligte mit seinem Pkw ins Rutschen und prallt gegen den Pkw sowie Anhänger eines 38 - jährigen Geschädigten aus Uslar. Durch den Zusammenstoß entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

