Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizeikommissariat Einbeck startet mit Präventionsoffensive ins neue Jahr

Einbeck (ots)

Am vergangenen Dienstag und Mittwoch startete das PK Einbeck gemeinsam mit dem Präventionsteam der PI Northeim mit gleich zwei Präventionsveranstaltungen ins neue Jahr 2026.

Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik reicht aus, um festzustellen, dass Schockanrufe weiterhin zu den relevantesten Betrugsdelikten in Deutschland zählen. Alleine in Niedersachsen kam es im Jahr 2024 zu 249 erfolgreichen Taten in Form von Schockanrufen und vergleichbaren Betrugsformen mit einem Gesamtschaden von 4,3 Millionen Euro.

Um dieser Entwicklung wirksam entgegenzutreten, startete das PK Einbeck bereits früh im Jahr mit einer gezielten Präventionsoffensive, um speziell für diese Thematik zu sensibilisieren und potentielle Opfer gezielt zu schützen. Am Montag, dem 20.01.2026, wurde in Kooperation mit den Betreibern des örtlichen Deli-Kinos eine kreative Veranstaltung auf die Beine gestellt, bei der nicht nur der spätere Blockbuster mit Starbesetzung für Unterhaltung sorgte, sondern auch ein von der Präventionsstelle des Bundeskriminalamts einst für solche Zwecke produzierter Kurzfilm die Zuschauer in seinen Bann zog. Mit 80 Kinobesuchern blicken der betreibende Förderverein (Einbecker Lichtspiele e.V.) und die Polizei Einbeck zufrieden auf eine erfolgreiche Veranstaltung zurück, bei der es neben leckerem Popcorn zu einem tollen Austausch kam, bei dem viele Fragen beantwortet wurden und ein Bewusstsein für etwaige Gefahren geschaffen werden konnte.

Am Folgetag, Dienstag, dem 21.01.2026, ging es dann direkt mit der nächsten Aktion in der örtlichen Sparkassenfiliale, Marktplatz 16/18, weiter. Auch hier hieß es, für unsere Kolleginnen auf das Thema Schockanrufe aufmerksam zu machen und Kunden zu sensibilisieren. Da die entsprechenden Banken eine zentrale Rolle bei einer möglichen Tatausführung spielen, wurde sich bewusst für die Örtlichkeit entschieden, um mit den Besuchern in Kontakt zu kommen. Auch am Dienstag wurden viele erfolgreiche Gespräche geführt, sodass auf potentielle Gefahren aufmerksam gemacht werden konnte. Anzumerken ist, dass ähnliche Aktionen bei weiteren Banken geplant sind.

Insgesamt blickt das PK Einbeck und das Präventionsteam der PI Northeim auf zwei erfolgreiche Präventionsveranstaltungen zurück und bedankt sich herzlich bei der Sparkasse Einbeck und dem Förderverein Lichtspiele e.V. für die tolle Kooperation.

Sollten sie oder Angehörige weitere Fragen zu Schockanrufen oder anderen Themen haben, zögern sie nicht, unsere Kollegen anzusprechen, gerne auch beim nächsten "Coffee with a Cop".

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell