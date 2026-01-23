PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, Donnerstag, der 22.01.2026, 16:58 Uhr. Ein 40-jähriger Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil nahm mit seinem E-Scooter, ohne gültige Versicherung, am Straßenverkehr teil. Neben Bekanntgabe hinsichtlich eines eingeleiteten Strafverfahrens wurde dem Beschuldigten die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

