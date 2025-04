Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Neue Einheitsführung für die IUK-Einheit der Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken (ots)

Weichen für die Zukunft gestellt: IuK-Einheitsführer verlängert Amtszeit

Hauptbrandmeister Alfred Rachner, Leiter der IuK-Einheit der Feuerwehr, hat seine Amtszeit um weitere fünf Jahre verlängert. Mit großem Engagement und langjähriger Erfahrung führt er die Einheit, die für Einsatzstellenfunk, Dokumentation und die Besetzung der Einsatzzentrale in der Feuer- und Rettungswache verantwortlich ist. Um die Zukunft der Einheit zu sichern, erhält Rachner Unterstützung von seinem neuen Stellvertreter Luka Heim. Der junge Unterbrandmeister soll Schritt für Schritt für die Aufgaben als Führungskraft weiterentwickelt werden. Mit frischem Elan und innovativen Ideen bringt Heim neue Impulse in die Einheit, während Rachner seine Erfahrung und Fachkompetenz weitergibt. "Ich freue mich darauf, Luka Heim an die verantwortungsvollen Aufgaben heranzuführen und gemeinsam die erfolgreiche Arbeit der IuK-Einheit fortzusetzen", betont Alfred Rachner.

IUK steht für Information und Kommunikation. Beim Einsatz vieler Kräfte von unterschiedlichen Organisationen ist es wichtig, dass Informationen schnell verarbeitet und an die operativen Kräfte weitergeleitet werde.

Moderne Technik im Einsatz: Drohne unterstützt Erkundung

Um Einsätze noch effektiver zu gestalten, setzt die IuK-Einheit der Feuerwehr auch moderne Drohnentechnik ein. Die Drohne ermöglicht eine schnelle und umfassende Erkundung von Einsatzstellen aus der Luft und liefert wertvolle Echtzeitbilder zur Lagebeurteilung. Besonders bei Großbränden, Unwetterlagen oder unübersichtlichem Gelände leistet sie unverzichtbare Unterstützung für die Einsatzleitung. Rachner betont: "Die Drohne ist ein wichtiger Baustein unserer Erkundungsstrategie und hilft uns, Entscheidungen fundiert und zügig zu treffen." Stellvertreter Heim ergänzt: "Die Kombination aus traditioneller Einsatzkommunikation und innovativer Technik macht uns fit für die Zukunft."

Verstärkung gesucht: Werde Teil der IuK-Einheit! Die IuK-Einheit der Feuerwehr sucht engagierte Mitglieder, die Interesse an moderner Kommunikationstechnik und Einsatzdokumentation haben. Ob Einsatzstellenfunk, Drohnenerkundung oder die Arbeit in der Einsatzzentrale - die Aufgaben sind vielfältig und spannend.

"Wer Teil eines motivierten Teams werden und die Zukunft der Einsatzkommunikation mitgestalten möchte, ist bei uns genau richtig", ermutigt Einheitsführer Alfred Rachner. Auch Stellvertreter Luka Heim freut sich auf neue Gesichter: "Wir suchen Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich technisch weiterentwickeln wollen." Interessierte sind herzlich eingeladen, sich unverbindlich bei der Feuerwehr zu melden und mehr über die Arbeit der IuK-Einheit zu erfahren. Mach mit und unterstütze uns bei wichtigen Einsätzen! Kontaktadresse: Kontakt@feuerwehr-dinslaken.de

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell