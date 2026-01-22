Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), An der Meinte, (Parkplatz Profagus), Dienstag, der 20.01.2026, zwischen 05:15 Uhr und 14:20 Uhr. Eine bislang unbekannte Person verursachte Sachschaden an einem ordnungsgemäß geparkten PKW einer Firma aus Bodenfelde und an einem Pfosten. Anschließend entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

