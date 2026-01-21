Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Northeim (ots)

Northeim OT Stöckheim, Triftstraße, Dienstag, 20.01.2026, 10.00 - 11.00 Uhr

STÖCKHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 10.00 - 11 Uhr versuchte mindestens eine unbekannte Person gewaltsam in eine Wohnung einzubrechen. Aus bisher unbekannten Gründen wurde von der weiteren Tathandlung abgesehen und die Personen entfernten sich vom Tatort.

Durch die Gewalteinwirkung auf die Haustür entstand geringer Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell