PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch

Northeim (ots)

Northeim OT Stöckheim, Triftstraße, Dienstag, 20.01.2026, 10.00 - 11.00 Uhr

STÖCKHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 10.00 - 11 Uhr versuchte mindestens eine unbekannte Person gewaltsam in eine Wohnung einzubrechen. Aus bisher unbekannten Gründen wurde von der weiteren Tathandlung abgesehen und die Personen entfernten sich vom Tatort.

Durch die Gewalteinwirkung auf die Haustür entstand geringer Sachschaden.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 08:28

    POL-NOM: Fahrzeugbrand

    Northeim (ots) - Moringen, Lutterbecker Straße, Dienstag, 20.01.2026, 11.30 Uhr MORINGEN (Wol) Am Dienstag gegen 11.30 Uhr befuhr 47-jähriger Northeimer mit seinem 56-jährigen Beifahrer die Lutterbecker Straße in Moringen. Plötzlich qualmte es aus dem Motorraum des Autos, woraufhin der Fahrer anhielt und beide aus dem Fahrzeug ausstiegen. Kurze Zeit später fing das Auto an zu brennen. Beim Eintreffen der eingesetzten Streife der Polizei Northeim stand das Auto in ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:22

    POL-NOM: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 20.01.2026, 10.05 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) AM Dienstag gegen 10.05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Wolfhagen (Hessen) die Lange Straße in Nörten-Hardenberg. Vor ihm bremste eine 60-jährige Autofahrerin aus Uslar an der Einmündung zur Marktmühle verkehrsbedingt ab. Das übersah der 27-Jährige und fuhr auf. Durch den Unfall wurde die ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:38

    POL-NOM: Austritt von Gefahrgut

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Sohlingen, B 241 (Ortseingang), Montag, der 19.01.2026, 10:42 Uhr Eine unbekannte austretende Flüssigkeit von einer LKW Ladung führte am Montag dazu, das die Bundesstraße 241 im OT Sohlingen für ein paar Stunden gesperrt wurde. Die Bevölkerung wurde für kurze Zeit aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Prüfung durch Feuerwehr, Polizei und der verantwortlichen Spedition wurde festgestellt, dass es sich um eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren