Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Austritt von Gefahrgut

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Sohlingen, B 241 (Ortseingang), Montag, der 19.01.2026, 10:42 Uhr Eine unbekannte austretende Flüssigkeit von einer LKW Ladung führte am Montag dazu, das die Bundesstraße 241 im OT Sohlingen für ein paar Stunden gesperrt wurde. Die Bevölkerung wurde für kurze Zeit aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Prüfung durch Feuerwehr, Polizei und der verantwortlichen Spedition wurde festgestellt, dass es sich um eine ungiftige Substanz handelte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

