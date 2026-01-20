PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Austritt von Gefahrgut

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Sohlingen, B 241 (Ortseingang), Montag, der 19.01.2026, 10:42 Uhr Eine unbekannte austretende Flüssigkeit von einer LKW Ladung führte am Montag dazu, das die Bundesstraße 241 im OT Sohlingen für ein paar Stunden gesperrt wurde. Die Bevölkerung wurde für kurze Zeit aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach Prüfung durch Feuerwehr, Polizei und der verantwortlichen Spedition wurde festgestellt, dass es sich um eine ungiftige Substanz handelte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 12:37

    POL-NOM: Einbruchdiebstahl

    Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Sohlingen, Uslarer Straße, (Halle), zwischen Samstag, dem 10.01.2026, 16:00 Uhr und Dienstag, dem 13.01.2026, 06:00 Uhr Bislang unbekannte Täter betraten widerrechtlich die Halle eines 56- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil, hebelten dort einen Spind auf und entwendeten Akkus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 08:17

    POL-NOM: Zeugen geben entscheidenden Hinweis auf Unfallverursacher

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Montag, 19.01.2026, 12.45 Uhr NORTHEIM (mil) - Ein 84-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Montagmittag den Schrankenbereich des Parkplatzgeländes im Albert-Schweitzer-Weg in Northeim und stieß hierbei gegen den dazugehörigen Parkschein-Automaten. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort ohne ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 13:12

    POL-NOM: Küchenbrand

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Altes Dorf, Sonntag, 18.01.2026, 16.40 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Sonntag gegen 16.40 Uhr kam es bisher unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Altes Dorf" in Nörten-Hardenberg. Die 61-jährige Bewohnerin verließ während des Kochens die Küche. Als sie zurückkehrte bemerkte sie den Küchenbrand und entfernte sich aus dem Objekt. Durch Passanten wurde die Feuerwehr alarmiert, welche den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren