Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Küchenbrand

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Altes Dorf, Sonntag, 18.01.2026, 16.40 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Sonntag gegen 16.40 Uhr kam es bisher unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Altes Dorf" in Nörten-Hardenberg.

Die 61-jährige Bewohnerin verließ während des Kochens die Küche. Als sie zurückkehrte bemerkte sie den Küchenbrand und entfernte sich aus dem Objekt. Durch Passanten wurde die Feuerwehr alarmiert, welche den Brand löschte. Die 61-Jährige blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht.

Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

