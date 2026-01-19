PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchsversuch in eine Garage

Northeim (ots)

Northeim OT Hillerse, Tulpenweg, Sonntag, 28.12.2025, 16.00 Uhr bis Samstag, 17.01.2026, 16.30 Uhr

HILLERSE (Wol)

Im Zeitraum von Sonntag, den 28.12.2025 ca. 16.00 Uhr bis Samstag, den 17.01.2026 ca. 16.30 Uhr hat eine unbekannte Person versucht in eine Garage im Tulpenweg in Hillerse einzubrechen. In die Garage, welche vom Wohnhaus räumlich getrennt ist, gelang die unbekannte Person nicht.

Durch die Gewalteinwirkung entstand ein geschätzter Sachschaden von 200 Euro an der Garage.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

