Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zu schnell im Kreisverkehr gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Hermann-Teuteberg-Kreisel, Sonntag, 18.01.2026, 17.55 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 17.55 Uhr befuhr ein 61-jähriger Northeimer den Hermann-Teuteberg-Kreisel in Northeim. Dabei fuhr er mit seinem Auto mit nicht angepasster Geschwindigkeit wodurch er beim Herausfahren aus dem Kreisverkehr von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne auf dem Bürgersteig fuhr. Durch den Unfall verletzte sich der Northeimer leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell