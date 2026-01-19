POL-NOM: Diebstahl aus Gartenparzelle
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Blumenstraße, (Gartenkolonie), Samstag, der 17.01.2026, zwischen 00:45 Uhr und 01:30 Uhr. Bislang unbekannte Täter betraten widerrechtlich das Gartengrundstück einer 29- jährigen aus Bodenfelde und versuchten in die Gartenlaube einzudringen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.
