Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachtrag: Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt

Northeim (ots)

EINBECK (Wol)

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Einbeck kam es zu Ingewahrsamnahmen von Personen. Die Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Identität des Tatverdächtigen ist bekannt und nach diesem wird weiterhin mit Hochdruck gefahndet.

Die Ermittlungen werden weiterhin mit Nachdruck geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

