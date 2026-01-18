Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.01.2026 Entwendeter Transporter wieder aufgetaucht

Einbeck (ots)

Einbeck, Bundessstraße 3; OT Langenstruck 17.01.2026; 16:00 Uhr

Am 16.01.2026 hatte ein Auslieferfahrer den Diebstahl eines Transporters, Fiat Ducato, auf dem öffentlichen Parkplatz bei Langenstruck gemeldet. Durch intensive Ermittlungen der Polizei Einbeck konnte festgestellt werden, dass der Transporter, welcher als Pannenfahrzeug dort abgestellt wurde, nicht entwendet worden war. Der Lieferfahrer hatte einen Bekannten irrtümlicher Weise damit beauftragt, diesen abzuschleppen und zu einer Werkstatt für Nutzfahrzeuge in Hannover-Wunstorf zu verbringen. Eine Überprüfung ergab, dass der Transporter auch tatsächlich dort angekommen ist.

