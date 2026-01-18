PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Komposthaufens mit Gebäudeschaden

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Methfesselstraße, Sonntag, 18.01.2026, 00:50 Uhr

Heckenbeck (nol)- Am Sonntag, den 18.01.2026, gegen 00:50 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Northeim ein Gebäudebrand in der Ortschaft Heckenbeck gemeldet. Die eingesetzten Einsatzkräfte konnten einen am Wohnhaus befindlichen brennenden Komposthaufen feststellen, von dem aus das Feuer bereits auf Teile der Gebäudefassade übergegriffen hat. Durch die unverzüglich durchgeführten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes auf das gesamte Wohnhaus verhindert werden. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme durch hinzugezogene Kräfte der Polizei Northeim war eine genaue Brandursache aufgrund der noch durchgeführten Löscharbeiten nicht zu ermitteln. Die Wohnungen des brandbetroffenen Gebäudes sind derzeit nicht bewohnbar. Eine Person wurde vorsorglich wegen Verdachts auf Rauchgasintoxikation einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Der Gebäudeschaden wird auf rund 150.000 Euro beziffert. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

