Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Freiherr-vom-Stein-Straße, Fr. 16.01.2026 - Sa. 17.01.2026, 10:00 Uhr

Northeim(mho)

Im oben genannten Zeitraum kam es in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr die Freiherr-vom-Stein-Straße. Hierbei touchierte er beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw Audi eines 27-jährigen Mannes aus Northeim.

Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Der Schaden am Spiegel wird auf circa 150 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell