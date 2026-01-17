PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Am Plan 6, Samstag, 17.01.2026, 10:45 Uhr - 11:00 Uhr

Kreiensen (nol) - Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 10:45 Uhr stellte ein 49-jähriger Bad Gandersheimer seinen Pkw Volkswagen Passat auf den Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes Rewe in der Straße Am Plan 6 in Kreiensen ab. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw noch unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter gegen 11:00 Uhr seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung an der Heckstoßstange fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 3500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Feststellung seiner Personalien bzw. Art seiner Beteiligung zu ermöglichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

