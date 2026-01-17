POL-NOM: Sachbeschädigung eines Fensters
Northeim (ots)
37154 Northeim, Eisenbahnstraße, Fr. 16.01.2026, 17:20 Uhr bis 18:45 Uhr
Northeim(mho)
Im genannten Zeitraum wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher eine Fensterscheibe einer Wohnung in der Eisenbahnstraße vermutlich mittels Steinwurf beschädigt.
Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung.
Es entstand Gesamtschaden i.H.v. mindestens 100 Euro.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
