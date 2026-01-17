PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung eines Fensters

Northeim (ots)

37154 Northeim, Eisenbahnstraße, Fr. 16.01.2026, 17:20 Uhr bis 18:45 Uhr

Northeim(mho)

Im genannten Zeitraum wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher eine Fensterscheibe einer Wohnung in der Eisenbahnstraße vermutlich mittels Steinwurf beschädigt.

Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung.

Es entstand Gesamtschaden i.H.v. mindestens 100 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

