Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diebstahl einer Motorsäge

Uslar (ots)

Bodenfelde (reu.) 37194 Bodenfelde, Gartenkolonie Blumenstraße, Sa. 17.01.2026, 00:45 Uhr - 01:30 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich zwei unbekannte Person widerrechtlich auf das umfriedete Gartengrundstück einer 29-jährigen Bodenfelderin.

Beim Versuch, vom Grundstück eine Motorsäge zu entwenden, wurden sie von einem Zeugen gestört. Sie ließen daher die Motorsäge zurück und entfernten sich unerkannt.

Die Polizei Uslar/Bodenfelde ermittelt wegen des versuchten schweren Diebstahls und bittet um ihre Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

