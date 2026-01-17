POL-NOM: Versuchter Diebstahl einer Motorsäge
Uslar (ots)
Bodenfelde (reu.) 37194 Bodenfelde, Gartenkolonie Blumenstraße, Sa. 17.01.2026, 00:45 Uhr - 01:30 Uhr
In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich zwei unbekannte Person widerrechtlich auf das umfriedete Gartengrundstück einer 29-jährigen Bodenfelderin.
Beim Versuch, vom Grundstück eine Motorsäge zu entwenden, wurden sie von einem Zeugen gestört. Sie ließen daher die Motorsäge zurück und entfernten sich unerkannt.
Die Polizei Uslar/Bodenfelde ermittelt wegen des versuchten schweren Diebstahls und bittet um ihre Hinweise.
