Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Brechten - Haus in Vollbrand

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Die Feuerwehr Dortmund wurde in den späten Abendstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages gegen 23:00 Uhr zu einer brennenden Gartenlaube mit drohendem Brandüberschlag auf das angrenzende Wohnhaus alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das betroffene Gebäude bereits in Vollbrand. Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Zwei Drehleitern wurden in Stellung gebracht, um den Löschangriff von oben vorzutragen. Parallel dazu gingen zwei Trupps unter Atemschutz im Innenangriff vor, während zwei weitere Trupps im Außenangriff eingesetzt wurden. Im Verlauf der Maßnahmen konnte eine Person aus dem Gefahrenbereich gerettet und dem Rettungsdienst übergeben werden. Für eine weitere Person kam leider jede Hilfe zu spät. Drei Personen wurden von Notfallseelsorgern an der Einsatzstelle betreut. Um 00:40 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit an. Zeitweise waren etwa 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Im Einsatz befanden sich Kräfte der Feuerwachen 1, 2 und 6, diverse Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr, sowie Kräfte des Rettungsdienstes. Die Einsatzmaßnahmen wurden durch die winterlichen Temperaturen erschwert, da das Löschwasser aufgrund der Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes auf der Straße sofort gefror. Positiv hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten der Nachbarschaft, die die Einsatzkräfte während des langwierigen Einsatzes mit Warmgetränken unterstützte. Die Feuerwehr Dortmund bedankt sich ausdrücklich für die Unterstützung.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell