FW-DO: Glück im Unglück bei Verkehrsunfall mit ICE

Dortmund (ots)

Um 18.30 Uhr ging am Heiligabend in der Einsatzleitstelle der Feuerwehr ein Notruf aus Dortmund Kirchderne ein. Gemeldet wurde durch die Leitstelle der Deutschen Bahn, dass ein ICE auf dem Bahnübergang mit hoher Geschwindigkeit auf einen PKW geprallt ist.

Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 6 und 2 eintrafen, bestätigte sich diese Meldung, das ein ICE einen stehenden PKW auf dem beschrankten Bahnübergang getroffen hatte. Glücklicherweise wurde das Auto, welches mit einer männlichen Person besetzt war, nur im vorderen Bereich des Fahrzeugs getroffen. Die leicht verletzte Person wurde von den Einsatzkräften, stehend und ansprechbar neben dem Bahnübergang angetroffen und rettungsdienstlich versorgt. Das Zugpersonal konnte die Fahrgäste zwischenzeitlich beruhigen, sodass keine Panik im Zug entstanden ist.

Seitens der Feuerwehr mussten keine weiteren Maßnahmen getroffen werden.

Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwache 1 (Mitte), Feuerwache 2 (Eving), Feuerwache 9 (Mengede) und Feuerwache 6 (Scharnhorst), sowie zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes.

Die Einsatzstelle wurde der Bundespolizei, zur weiteren Unfallermittlung übergeben.

