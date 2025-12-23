FW-DO: Abschleppwagen brennt auf A2
FR Hannover
Dortmund (ots)
Am Montag Nachmittag bemerkte der Fahrer eines Abschleppwagen auf der BAB 2, dass es in seinem Motorraum zu einem Feuer gekommen ist. Unverzüglich hat er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen gebracht. Erste eigene Löschversuche konnten den Brand eindämmen.
Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) konnten den Brand schnell vollständig löschen.
Der Abschleppwagen musste nun selber abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
Die genaue Brandursache wird nun durch die Polizei ermittelt.
