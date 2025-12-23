PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Abschleppwagen brennt auf A2
FR Hannover

FW-DO: Abschleppwagen brennt auf A2 / FR Hannover
  • Bild-Infos
  • Download

Dortmund (ots)

Am Montag Nachmittag bemerkte der Fahrer eines Abschleppwagen auf der BAB 2, dass es in seinem Motorraum zu einem Feuer gekommen ist. Unverzüglich hat er sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen gebracht. Erste eigene Löschversuche konnten den Brand eindämmen.

Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 9 (Mengede) konnten den Brand schnell vollständig löschen.

Der Abschleppwagen musste nun selber abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die genaue Brandursache wird nun durch die Polizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Dortmund
Pressestelle
Oliver Körner
Telefon: 0231/8455000
E-Mail: 37pressestelle@stadtdo.de
https://dortmund.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Dortmund mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dortmund
Weitere Meldungen: Feuerwehr Dortmund
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren