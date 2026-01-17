Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Transporter von öffentlichem Parkplatz entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck; Bundesstraße 3; Parkplatz Weddehagen Freitag, den 16.01.2026, 16:30 Uhr - 23:15 Uhr

Am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, hatte ein 31jähriger Transporter-Fahrer auf der Bundesstraße 3, in Höhe Langestruck, eine Panne mit seinem Fahrzeug. Daraufhin stellte er den Fiat Ducato auf dem angrenzenden Parkplatz Weddehagen ab und setzte seine Tour mit einem Ersatzfahrzeug fort. Als er am späten Abend zu seinem Pannenfahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, das diese nicht mehr vor Ort war. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Täter die Gelegenheit genutzt haben, um das Fahrzeug vom Parkplatz zu entwenden. Der Firma des Mannes ist dabei ein Schaden von ca. 30.000,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eines Kraftfahrzeuges aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Bereich des Parkplatzes gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des entwendeten Fahrzeuges machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

