Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubt von der Unfallstelle entfernt

Einbeck (ots)

Dassel, OT Sievershausen (Kr.) Freitag, 16.01.2026; 06:20 Uhr

Am frühen Freitagmorgen, den 16.01.2026, befuhr eine 32jährige Frau aus Hardegsen mit einem Krankentransportfahrzeug, die K 513, aus Sievershausen kommend, in Richtung Dassel. Hierbei kam ihr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen und touchierte den linken Außenspiegel an ihrem Fahrzeug. Es kam zu einem Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und bittet Zeugen, die möglicherweise Angaben zum Verursacher machen können, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell