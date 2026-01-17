POL-NOM: Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt
Northeim (ots)
Einbeck, Altendorfer Straße, Freitag, 16.01.2026, 23.40 Uhr
EINBECK (Wol)
Am gestrigen Freitagabend kam zu einem Tötungsdelikt in der Altendorfer Straße in Einbeck. Das 30-jährige Opfer (whft. Northeim) verstarb in einem Krankenhaus an den ihm zugefügten Verletzungen. Hierzu laufen die Ermittlungen mit Hochdruck.
Aufgrund der aktuellen Ermittlungen können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Angaben getätigt werden.
