Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ermittlungen zu einem Tötungsdelikt

Northeim (ots)

Einbeck, Altendorfer Straße, Freitag, 16.01.2026, 23.40 Uhr

EINBECK (Wol)

Am gestrigen Freitagabend kam zu einem Tötungsdelikt in der Altendorfer Straße in Einbeck. Das 30-jährige Opfer (whft. Northeim) verstarb in einem Krankenhaus an den ihm zugefügten Verletzungen. Hierzu laufen die Ermittlungen mit Hochdruck.

Aufgrund der aktuellen Ermittlungen können zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Angaben getätigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

