Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schlarpe, Heckenstraße, Dienstag, der 13.01.2026, 17:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Transporter aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von ca. 10 Metern die Hecke einer 78- jährigen Anwohnerin aus einem Uslarer Ortsteil. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallsstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

