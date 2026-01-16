POL-NOM: Einbruchdiebstahl mit Sachbeschädigung

Uslar (ots) - Uslar, (go), OT Schlarpe, Heckenstraße, Dienstag, der 13.01.2026, 17:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam mit seinem Transporter aufgrund von Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte auf einer Länge von ca. 10 Metern die Hecke einer 78- jährigen Anwohnerin aus einem Uslarer Ortsteil. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallsstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und ...

