POL-NOM: Einbruchdiebstahl mit Sachbeschädigung
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Einkaufsmarkt), Freitag, der 16.01.2026, 01:55 Uhr. Drei bislang unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln der Haupteingangstür in einen Einkaufsmarkt ein und entwendeten dort Tabakwaren. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell