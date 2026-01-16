POL-NOM: Einbruch und Sachbeschädigung in Einfamilienhaus
Uslar (ots)
Uslar, (go), Fontanestraße/Ecke Tecklenburger Straße, Donnerstag, der 15.01.2026, 03:20 Uhr. Drei bislang unbekannte Täter hebelten das Gartentor sowie die Kellertür des Einfamilienhauses eines 43- jährigen aus Uslar auf und versuchten zwei E-Bikes zu entwenden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 5000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
