POL-NOM: Einbruch und Sachbeschädigung in Einfamilienhaus

Northeim (ots) - Dassel OT Relliehausen, Waldstraße, Freitag, 16.01.2026, 03.30 Uhr RELLIEHAUSEN (Wol) Am Freitag gegen 03.30 Uhr wurde über den Notruf der Feuerwehr ein Brand eines Wohngebäudes in der Waldstraße in Relliehausen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte der Vollbrand des Wohnhauses sowie der Brand eines rückwärtigen Anbaus bestätigt werden. Die drei in dem Haus wohnenden Personen konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude entfernen, erlitten dabei ...

