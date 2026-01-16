PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch und Sachbeschädigung in Einfamilienhaus

Uslar (ots)

Uslar, (go), Fontanestraße/Ecke Tecklenburger Straße, Donnerstag, der 15.01.2026, 03:20 Uhr. Drei bislang unbekannte Täter hebelten das Gartentor sowie die Kellertür des Einfamilienhauses eines 43- jährigen aus Uslar auf und versuchten zwei E-Bikes zu entwenden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 5000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

