Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand eines Wohngebäudes

Northeim (ots)

Dassel OT Relliehausen, Waldstraße, Freitag, 16.01.2026, 03.30 Uhr

RELLIEHAUSEN (Wol)

Am Freitag gegen 03.30 Uhr wurde über den Notruf der Feuerwehr ein Brand eines Wohngebäudes in der Waldstraße in Relliehausen gemeldet. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte der Vollbrand des Wohnhauses sowie der Brand eines rückwärtigen Anbaus bestätigt werden. Die drei in dem Haus wohnenden Personen konnten sich rechtzeitig aus dem Gebäude entfernen, erlitten dabei aber leichte Rauchgasvergiftungen. Ein Transport in Krankenhäuser war nach einer Erstversorgung vor Ort nicht notwendig.

Die Brandursache ist unbekannt, die Ermittlungen dazu dauern an.

Während der Löscharbeiten, welche zum aktuellen Zeitpunkt noch andauern, musste die Ortsdurchfahrt Relliehausen gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell