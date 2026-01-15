Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Mittwoch, 14.01.2026, 15.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 15.35 Uhr befuhr eine 29-jährige Northeimerin die Göttinger Straße in Northeim und übersah ein vor ihr abbremsendes Fahrzeug, auf welches sie in der Folge auffuhr.

Durch den Zusammenstoß wurde die 57-jährige Autofahrerin des vorderen Autos leicht verletzt. An den beiden Autos war äußerlich kein Schaden erkennbar.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell