POL-NOM: Auffahrunfall mit einer verletzten Person
Northeim (ots)
Northeim, Göttinger Straße, Mittwoch, 14.01.2026, 15.35 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Mittwoch gegen 15.35 Uhr befuhr eine 29-jährige Northeimerin die Göttinger Straße in Northeim und übersah ein vor ihr abbremsendes Fahrzeug, auf welches sie in der Folge auffuhr.
Durch den Zusammenstoß wurde die 57-jährige Autofahrerin des vorderen Autos leicht verletzt. An den beiden Autos war äußerlich kein Schaden erkennbar.
