Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Northeim (ots)

Moringen, Bahnhofstraße, Dienstag, 13.01.2026, 15.15 - 15.50 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 15.15 - 15.50 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Moringen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine unbekannte Person beschädigte mit einem unbekannten Fahrzeug ein Auto, welches auf dem Parkplatz geparkt war. Es ist davon auszugehen, dass der Schaden beim Ein- oder Ausparken des unbekannten Fahrzeugs entstanden ist.

Die unbekannte Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu tätigen. Der Schaden am geparkten Auto wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell