Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Dahlienstraße, Dienstag, 13.01.2026, 06.00 - 09.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 06.00 - 09.50 Uhr kam es in der Dahlienstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug die Dahlienstraße und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Person unerlaubt, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

An dem ordnungsgemäß geparkten Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

