PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Northeim

Northeim (ots)

Northeim, Dahlienstraße, Dienstag, 13.01.2026, 06.00 - 09.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag im Zeitraum von ca. 06.00 - 09.50 Uhr kam es in der Dahlienstraße in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht.

Eine unbekannte Person befuhr mit einem unbekannten Fahrzeug die Dahlienstraße und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die Person unerlaubt, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

An dem ordnungsgemäß geparkten Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:47

    POL-NOM: Unter THC Einfluss Auto gefahren

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 13.01.2026, 22.30 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Dienstag gegen 22.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 34-jährigen Autofahrer, der die Lange Straße in Nörten-Hardenberg befuhr. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln hindeuten können. ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:16

    POL-NOM: Mit Pflastersteinen Fensterscheibe eingeworfen

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Tränke, Montag, 12.01.2026, 20.00 Uhr bis Dienstag, 13.01.2026, 09.00 Uhr GILLERSHEIM (Wol) Im Zeitraum von Montag ca. 20.00 Uhr bis Dienstag ca. 09.00 Uhr kam es in der Straße "Tränke" in Gillersheim zu einer Sachbeschädigung. Mindestens eine unbekannte Person warf mit zwei Betonpflastersteine eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein. Im Innenraum wurde ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:09

    POL-NOM: Brand in einem Gewächshaus

    Northeim (ots) - Einbeck, Grimsehlstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 01.05 Uhr EINBECK (Wol) Am Mittwoch gegen 01.05 Uhr kam es zu einem Brand in einem Gewächshaus eines Pflanzenzüchtungsunternehmens in der Grimsehlstraße in Einbeck. Brandbetroffen war ein Pflanztisch. Nach aktuellen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen zu dem Brand sind jedoch noch nicht abgeschlossen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren