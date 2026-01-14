PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter THC Einfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 13.01.2026, 22.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Dienstag gegen 22.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 34-jährigen Autofahrer, der die Lange Straße in Nörten-Hardenberg befuhr. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln hindeuten können.

Freiwillig durchgeführte Tests erhärteten den Verdacht. Ein anschließender Urintest reagierte positiv auf THC. Der Mann aus Nordhausen gab den Konsum von CBD Produkten zu.

Die Folge waren die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutprobenentnahme und das Einleiten eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:16

    POL-NOM: Mit Pflastersteinen Fensterscheibe eingeworfen

    Northeim (ots) - Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Tränke, Montag, 12.01.2026, 20.00 Uhr bis Dienstag, 13.01.2026, 09.00 Uhr GILLERSHEIM (Wol) Im Zeitraum von Montag ca. 20.00 Uhr bis Dienstag ca. 09.00 Uhr kam es in der Straße "Tränke" in Gillersheim zu einer Sachbeschädigung. Mindestens eine unbekannte Person warf mit zwei Betonpflastersteine eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein. Im Innenraum wurde ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:09

    POL-NOM: Brand in einem Gewächshaus

    Northeim (ots) - Einbeck, Grimsehlstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 01.05 Uhr EINBECK (Wol) Am Mittwoch gegen 01.05 Uhr kam es zu einem Brand in einem Gewächshaus eines Pflanzenzüchtungsunternehmens in der Grimsehlstraße in Einbeck. Brandbetroffen war ein Pflanztisch. Nach aktuellen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen zu dem Brand sind jedoch noch nicht abgeschlossen. ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 22:50

    POL-NOM: Körperverletzung auf dem Lidl-Parkplatz

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße 2, dortiger Lidl Parkplatz, Freitag, 09.01.2026, 17.20-17.25 Uhr BAD GANDERSHEIM (lud) - Am Freitag, den 09.01.2026 kommt es zwischen 17.20 Uhr und 17.25 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz zu einem Streitgespräch zwischen dem jugendlichen Opfer und einem bislang unbekannten Beschuldigten. Im Rahmen dessen schlägt der Beschuldigte dem Opfer mit der rechten Faust ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren