Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter THC Einfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 13.01.2026, 22.30 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Dienstag gegen 22.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 34-jährigen Autofahrer, der die Lange Straße in Nörten-Hardenberg befuhr. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln hindeuten können.

Freiwillig durchgeführte Tests erhärteten den Verdacht. Ein anschließender Urintest reagierte positiv auf THC. Der Mann aus Nordhausen gab den Konsum von CBD Produkten zu.

Die Folge waren die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutprobenentnahme und das Einleiten eines Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahrens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell