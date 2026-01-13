Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung auf dem Lidl-Parkplatz

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße 2, dortiger Lidl Parkplatz, Freitag, 09.01.2026, 17.20-17.25 Uhr

BAD GANDERSHEIM (lud) - Am Freitag, den 09.01.2026 kommt es zwischen 17.20 Uhr und 17.25 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz zu einem Streitgespräch zwischen dem jugendlichen Opfer und einem bislang unbekannten Beschuldigten. Im Rahmen dessen schlägt der Beschuldigte dem Opfer mit der rechten Faust auf die linke Gesichtshälfte. Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell