Polizeiinspektion Northeim
Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Hirschberger Straße, Montag, 12.01.2026, 21.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Montag gegen 21.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 31-jährigen Autofahrer, der die Hirschberger Straße in Northeim befuhr.

Bei der Kontrolle gab der Hardegser an am Tag ein Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zur Beweissicherung wurde der Mann zur Northeimer Dienststelle gebracht. Auf der Dienststelle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum weiterer berauschender Mittel hindeuten können. Der 31-Jährige versuchte bei einem freiwillig durchgeführten Urintest den Test durch Zuführen von Wasser zu manipulieren.

Der Hardegser gab an, dass er letztmalig am Freitag THC konsumiert habe. Anschließend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

