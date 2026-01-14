PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in einem Gewächshaus

Northeim (ots)

Einbeck, Grimsehlstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 01.05 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Mittwoch gegen 01.05 Uhr kam es zu einem Brand in einem Gewächshaus eines Pflanzenzüchtungsunternehmens in der Grimsehlstraße in Einbeck. Brandbetroffen war ein Pflanztisch. Nach aktuellen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen zu dem Brand sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Dank des schnellen Eingreifens der Werksfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Einbeck kam es zu keinen Personen- oder Gebäudeschäden. Der Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 22:50

    POL-NOM: Körperverletzung auf dem Lidl-Parkplatz

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Holzmindener Straße 2, dortiger Lidl Parkplatz, Freitag, 09.01.2026, 17.20-17.25 Uhr BAD GANDERSHEIM (lud) - Am Freitag, den 09.01.2026 kommt es zwischen 17.20 Uhr und 17.25 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz zu einem Streitgespräch zwischen dem jugendlichen Opfer und einem bislang unbekannten Beschuldigten. Im Rahmen dessen schlägt der Beschuldigte dem Opfer mit der rechten Faust ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 08:11

    POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss Auto gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Hirschberger Straße, Montag, 12.01.2026, 21.50 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Montag gegen 21.50 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 31-jährigen Autofahrer, der die Hirschberger Straße in Northeim befuhr. Bei der Kontrolle gab der Hardegser an am Tag ein Bier getrunken zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zur ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:35

    POL-NOM: Bei Überholvorgang von der Straße abgekommen

    Northeim (ots) - Moringen OT Fredelsloh, Landesstraße 547 zw. Lutterbeck & Fredelsloh, Montag, 12.01.2026, 06.35 Uhr FREDELSLOH (Wol) Am Montag gegen 06.35 Uhr befuhr ein 24-jähriger Göttinger mit einem Auto die Landesstraße 547 von Lutterbeck in Richtung Fredelsloh und setzte zu einem Überholvorgang an. Dabei kam er nach links von der verschneiten Straße ab. Dabei überschlug sich das Auto neben der Fahrbahn. Durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren