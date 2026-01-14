Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in einem Gewächshaus

Northeim (ots)

Einbeck, Grimsehlstraße, Mittwoch, 14.01.2026, 01.05 Uhr

EINBECK (Wol)

Am Mittwoch gegen 01.05 Uhr kam es zu einem Brand in einem Gewächshaus eines Pflanzenzüchtungsunternehmens in der Grimsehlstraße in Einbeck. Brandbetroffen war ein Pflanztisch. Nach aktuellen Ermittlungen könnte ein technischer Defekt ursächlich gewesen sein. Die Ermittlungen zu dem Brand sind jedoch noch nicht abgeschlossen.

Dank des schnellen Eingreifens der Werksfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Einbeck kam es zu keinen Personen- oder Gebäudeschäden. Der Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell