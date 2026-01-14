Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Pflastersteinen Fensterscheibe eingeworfen

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Gillersheim, Tränke, Montag, 12.01.2026, 20.00 Uhr bis Dienstag, 13.01.2026, 09.00 Uhr

GILLERSHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 20.00 Uhr bis Dienstag ca. 09.00 Uhr kam es in der Straße "Tränke" in Gillersheim zu einer Sachbeschädigung. Mindestens eine unbekannte Person warf mit zwei Betonpflastersteine eine Fensterscheibe eines Einfamilienhauses ein. Im Innenraum wurde dadurch zudem ein Stuhl beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell