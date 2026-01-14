Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht durch Zeugen aufgeklärt

Northeim (ots)

Hardegsen, Vor dem Tore, Dienstag, 13.01.2026, 12.00 Uhr

HARDEGSEN (Wol)

Am Dienstag gegen 12.00 Uhr kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "Vor dem Tor" in Hardegsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 59-jährige Hardegserin touchierte beim Ausparken einen neben ihr parkendes Auto. An beiden Autos entstand Sachschaden, doch die Frau entfernte sich unerlaubt vom Parkplatz.

Ein Zeuge beobachtete den Unfall. Aufgrund seiner Aussage konnte die 59-Jährige aufgesucht werden und die korrespondierenden Unfallschäden dokumentiert werden.

Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf 1.500 Euro geschätzt.

Gegen die Hardegserin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell