Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Altendorfer Tor, Di., 13.01.2026, 05:58 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen Morgen beabsichtigte die 40-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw, einem Renault, von der Straße Altendorfer Tor nach links in die Barumstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie die entgegenkommende 26-Jährige mit ihrem Skoda und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und dem Krankenhaus zugeführt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Die Schadenshöhe wird auf über 15.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

