Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zug in weiß getüncht - Zeugen gesucht

Bamberg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen (16.12./17.12.) einen abgestellten Regionalzug der DB Regio AG auf einer Fläche von 150 qm mit einer Farbrolle weiß angestrichen. Der Regionalzug stand in der Abstellanlage im Bahnhof Bamberg. Bemerkt wurde die Beschädigung am Mittwochmorgen gegen 02:00 Uhr durch den Triebfahrzeugführer, der den Zug in Betrieb nehmen wollte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 7.500 EUR.

Die Bundespolizeiinspektion Würzburg hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise über Personen oder verdächtige Wahrnehmungen unter Tel.: 0931/322590 geben können.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell