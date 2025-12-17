Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Wiederholungstäter erwischt - Bundespolizei Waidhaus stoppt erneute unerlaubte Einreise

Bild-Infos

Download

Waidhaus (ots)

Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Dienstag (16. Dezember) bei Grenzkontrollen an der A6 einen Mann festgenommen, der wiederholt versucht hatte, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise ein, verweigerte dem Mann die Einreise und übergab ihn an die tschechischen Behörden.

An der Grenzkontrollstelle an der A6 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus einen 41-jährigen Moldauer. Der Mann reiste als Passagier in einem moldauischen Reisebus ein und legte bei der Kontrolle einen gültigen moldauischen Reisepass vor. Zusätzlich führte er ein rumänisches Visum mit sich, das jedoch bereits seit dem 7. November 2025 abgelaufen war. Ein anschließender Datenabgleich ergab einen Treffer bei der Fahndung nach dem Mann wegen Zurückschiebung. Die Ausschreibung hatte die Bundespolizeidirektion München vorgenommen. Weiteren Ermittlungen zufolge war der Mann bereits am 23. November 2022 bei der Bundespolizei in Freilassing beim Versuch der unerlaubten Einreise festgestellt und zurückgewiesen worden. Das daraus resultierende Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht weiterhin. Zudem war der Mann laut behördlichem Vermerk erst am 22. November 2025 nach Österreich zurückgewiesen worden. Die Bundespolizei verweigerte dem 41-Jährigen erneut die Einreise nach Deutschland, leitete ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise ein und wies ihn in die Tschechische Republik zurück. Dort übergaben die Beamten den Mann an die zuständigen tschechischen Behörden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell