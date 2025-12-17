Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Wiederholungstäter erwischt - Bundespolizei Waidhaus stoppt erneute unerlaubte Einreise
Waidhaus (ots)
Waidhaus - Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus haben am Dienstag (16. Dezember) bei Grenzkontrollen an der A6 einen Mann festgenommen, der wiederholt versucht hatte, unerlaubt nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise ein, verweigerte dem Mann die Einreise und übergab ihn an die tschechischen Behörden.
An der Grenzkontrollstelle an der A6 kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Waidhaus einen 41-jährigen Moldauer. Der Mann reiste als Passagier in einem moldauischen Reisebus ein und legte bei der Kontrolle einen gültigen moldauischen Reisepass vor. Zusätzlich führte er ein rumänisches Visum mit sich, das jedoch bereits seit dem 7. November 2025 abgelaufen war. Ein anschließender Datenabgleich ergab einen Treffer bei der Fahndung nach dem Mann wegen Zurückschiebung. Die Ausschreibung hatte die Bundespolizeidirektion München vorgenommen. Weiteren Ermittlungen zufolge war der Mann bereits am 23. November 2022 bei der Bundespolizei in Freilassing beim Versuch der unerlaubten Einreise festgestellt und zurückgewiesen worden. Das daraus resultierende Einreise- und Aufenthaltsverbot besteht weiterhin. Zudem war der Mann laut behördlichem Vermerk erst am 22. November 2025 nach Österreich zurückgewiesen worden. Die Bundespolizei verweigerte dem 41-Jährigen erneut die Einreise nach Deutschland, leitete ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen versuchter unerlaubter Einreise ein und wies ihn in die Tschechische Republik zurück. Dort übergaben die Beamten den Mann an die zuständigen tschechischen Behörden.
Rückfragen bitte an:
Tobias Pfeiffer
____________________________________________
Bundespolizeiinspektion Waidhaus | Pressestelle
Vohenstraußer Straße 14 | 92726 Waidhaus
Telefon: 09652 8206-106 | Fax: 09652 8206-49
E-Mail: tobias.pfeiffer@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.wai.oeffentlichkeitsarbeit@polizei.bund.de
Der Zuständigkeitsbereich der Inspektion umfasst die Landkreise
Neustadt an der Waldnaab, Tirschenreuth sowie die kreisfreie Stadt
Weiden und wird charakterisiert durch zahlreiche Hauptverkehrsadern.
Zu den Kernaufgaben der Inspektion gehören die Binnengrenzfahndung
und die Gewährleistung der Sicherheit von Bahnreisenden.
Auf der Grundlage des Schengener Grenzkodex bekämpfen die Waidhauser
Bundespolizisten grenzüberschreitende Kriminalität in enger
Zusammenarbeit mit der bayerischen und tschechischen Polizei sowie
dem Zoll.
Im bahnpolizeilichen Aufgabenspektrum setzt die BPOLI Waidhaus einen
Schwerpunkt bei der Kriminalprävention und der Gefahrenvorsorge.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell