Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Falscher Mitarbeiter der Stadtwerke bestiehlt Seniorin

Northeim (ots)

Northeim OT Hillerse, Grüner Ring, Mittwoch, 14.50 - 15.15 Uhr

HILLERSE (Wol)

Am Mittwoch gegen 14.50 Uhr klingelte ein falscher Mitarbeiter der Stadtwerke bei einer 90-Jährigen in der Straße "Grüner Ring" in Hillerse. Der Mann erhielt Zutritt, indem er angab die Wasserleitungen aufgrund einer möglichen Verunreinigung kontrollieren zu müssen.

Der unbekannte Mann und die 90-Jährige gingen gemeinsam in den Keller. Nach kurzer Zeit betrat der Mann alleine den oberen Wohnbereich, während die Seniorin im Keller wartete. Als sie ein Auto wegfahren hörte, ging sie ebenfalls nach oben und bemerkte, dass die Haustür offenstand und der Mann weg war. Zudem waren Schubladen geöffnet und Schmuck fehlte. Anschließend informierte sie sofort die Polizei.

Auffällig war, dass der Mann durchweg telefonierte und über die angebliche Verunreinigung am Telefon sprach. Eine zweite Person bemerkte die Frau nicht. Der unbekannte Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 30 Jahre alt

- Ca. 170 cm groß

- Akzentfreies Deutsch gesprochen

- Dunkel Haarfarbe

- Gepflegtes Äußeres

- Normale Statur

- Blaue Handwerkerhose ("Blaumann") getragen

Einen Wert des Diebesguts konnte die Geschädigte noch nicht nennen.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell