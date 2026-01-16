PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit einer Leichtverletzten

Northeim (ots)

Hardegsen, Lange Straße, Donnerstag, 15.01.2026, 16.00 Uhr

HARDEGSEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 16.00 Uhr befuhr eine 31-jährige Frau aus Nörten-Hardenberg in Hardegsen die Straße "Zum Schöttelbach" aus Ellierode kommend und beabsichtigte geradeaus über die Lange Straße in einen Feldweg zu fahren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden bevorrechtigten 59-jährigen Autofahrer. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sich der Mann aus Uslar leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 57.000 Euro geschätzt.

