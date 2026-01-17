POL-NOM: Hubschrauberbesatzung mit Laserpointer geblendet
Uslar (ots)
Uslar (reu.) 37170 Uslar - Verliehausen, Offenser Straße, 16.01.2026, 17:31 Uhr
Am Freitagabend wird eine Hubschrauberbesatzung der Bundespolizei beim Überflug von Verliehausen mittels eines Laserpointers von einer bisher unbekannten Person geblendet.
Zu Verletzungen der Besatzung kam es nicht.
Täterhinweise liegen nicht vor.
Die Polizei Uslar ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und bittet um ihre Hinweise.
