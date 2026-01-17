PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Hubschrauberbesatzung mit Laserpointer geblendet

Uslar (ots)

Uslar (reu.) 37170 Uslar - Verliehausen, Offenser Straße, 16.01.2026, 17:31 Uhr

Am Freitagabend wird eine Hubschrauberbesatzung der Bundespolizei beim Überflug von Verliehausen mittels eines Laserpointers von einer bisher unbekannten Person geblendet.

Zu Verletzungen der Besatzung kam es nicht.

Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Polizei Uslar ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und bittet um ihre Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
