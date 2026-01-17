Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Tagespflegestätte

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Mittwoch, 14.01.2016 - Donnerstag, 15.01.2016

Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 14.01.2026, auf Donnerstag, den 15.01,2026, versuchte ein bislang noch unbekannter Täter, die Haupteingangstür einer Tagespflegestätte im Walkemühlenweg, mittels unbekanntem Werkzeug, gewaltsam zu öffnen. Die Tür wurde dabei durch Hebelspuren beschädigt. Da es offensichtlich misslang die Tür zu öffnen, kam es weder zu einem Betreten der Räumlichkeiten, noch zu einem Entwendungsschaden. Lediglich an der Tür entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die möglicherweise Hinweise zu Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

