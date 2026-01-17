Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Unteres Tor, Fr. 16.01.2026, 11:30 Uhr

Northeim(mho)

Zur oben genannten Zeit kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 37-jährigen Mann aus Northeim. Während der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Da ein Drogenvortest nicht möglich war wurde dem Mann in der Dienststelle in Northeim eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell