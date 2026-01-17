PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Unteres Tor, Fr. 16.01.2026, 11:30 Uhr

Northeim(mho)

Zur oben genannten Zeit kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 37-jährigen Mann aus Northeim. Während der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Da ein Drogenvortest nicht möglich war wurde dem Mann in der Dienststelle in Northeim eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 13:23

    POL-NOM: Sachbeschädigung eines Fensters

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Eisenbahnstraße, Fr. 16.01.2026, 17:20 Uhr bis 18:45 Uhr Northeim(mho) Im genannten Zeitraum wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher eine Fensterscheibe einer Wohnung in der Eisenbahnstraße vermutlich mittels Steinwurf beschädigt. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Es entstand Gesamtschaden i.H.v. mindestens 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:25

    POL-NOM: Versuchter Diebstahl einer Motorsäge

    Uslar (ots) - Bodenfelde (reu.) 37194 Bodenfelde, Gartenkolonie Blumenstraße, Sa. 17.01.2026, 00:45 Uhr - 01:30 Uhr In der Nacht von Freitag auf Samstag begaben sich zwei unbekannte Person widerrechtlich auf das umfriedete Gartengrundstück einer 29-jährigen Bodenfelderin. Beim Versuch, vom Grundstück eine Motorsäge zu entwenden, wurden sie von einem Zeugen gestört. Sie ließen daher die Motorsäge zurück und ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 10:24

    POL-NOM: Hubschrauberbesatzung mit Laserpointer geblendet

    Uslar (ots) - Uslar (reu.) 37170 Uslar - Verliehausen, Offenser Straße, 16.01.2026, 17:31 Uhr Am Freitagabend wird eine Hubschrauberbesatzung der Bundespolizei beim Überflug von Verliehausen mittels eines Laserpointers von einer bisher unbekannten Person geblendet. Zu Verletzungen der Besatzung kam es nicht. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei Uslar ermittelt wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren