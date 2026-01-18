PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein dafür unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3, Höhe Edesheim, Fr. 16.01.2026, 14:09 Uhr

Northeim (mho)

Zur oben genannten Uhrzeit kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 51-jährigen Mann aus Alfeld, welcher die B 3 auf Höhe der Ortschaft Edesheim befuhr. Während der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Urin-Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf den Wirkstoff Thc. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zu allem Überfluss konnte der Mann auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, sodass er sich nunmehr auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 17.01.2026 – 17:53

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, Am Plan 6, Samstag, 17.01.2026, 10:45 Uhr - 11:00 Uhr Kreiensen (nol) - Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 10:45 Uhr stellte ein 49-jähriger Bad Gandersheimer seinen Pkw Volkswagen Passat auf den Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes Rewe in der Straße Am Plan 6 in Kreiensen ab. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw noch unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter gegen 11:00 Uhr seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 13:51

    POL-NOM: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Unteres Tor, Fr. 16.01.2026, 11:30 Uhr Northeim(mho) Zur oben genannten Zeit kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 37-jährigen Mann aus Northeim. Während der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Da ein Drogenvortest nicht möglich war wurde dem Mann in der Dienststelle in Northeim eine Blutprobe ...

    mehr
  • 17.01.2026 – 13:23

    POL-NOM: Sachbeschädigung eines Fensters

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Eisenbahnstraße, Fr. 16.01.2026, 17:20 Uhr bis 18:45 Uhr Northeim(mho) Im genannten Zeitraum wurde durch einen bisher unbekannten Verursacher eine Fensterscheibe einer Wohnung in der Eisenbahnstraße vermutlich mittels Steinwurf beschädigt. Anschließend flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Es entstand Gesamtschaden i.H.v. mindestens 100 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren