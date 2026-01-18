Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Führerschein dafür unter Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, Bundesstraße 3, Höhe Edesheim, Fr. 16.01.2026, 14:09 Uhr

Northeim (mho)

Zur oben genannten Uhrzeit kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 51-jährigen Mann aus Alfeld, welcher die B 3 auf Höhe der Ortschaft Edesheim befuhr. Während der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Urin-Test bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf den Wirkstoff Thc. Dem Mann wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zu allem Überfluss konnte der Mann auch keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen, sodass er sich nunmehr auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

