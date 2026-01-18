PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bussardstraße, Sa., 17.01.2026, 19:50 Uhr

Northeim(mho)

Zur oben genannten Uhrzeit kam es in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg die Bussardstraße in Richtung Kreuzungsbereich Fasanenweg. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Radfahrer, einen 49-jährigen Mann aus Nörten-Hardenberg, welcher aus dem Fasanenweg kam.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 49-jährige Mann leicht verletzt. Dieser musste im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 18.01.2026 – 06:35

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Freiherr-vom-Stein-Straße, Fr. 16.01.2026 - Sa. 17.01.2026, 10:00 Uhr Northeim(mho) Im oben genannten Zeitraum kam es in Northeim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher befuhr die Freiherr-vom-Stein-Straße. Hierbei touchierte er beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Pkw Audi eines 27-jährigen Mannes aus Northeim. Anschließend entfernte sich der ...

  • 18.01.2026 – 06:29

    POL-NOM: Ohne Führerschein dafür unter Drogeneinfluss

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Bundesstraße 3, Höhe Edesheim, Fr. 16.01.2026, 14:09 Uhr Northeim (mho) Zur oben genannten Uhrzeit kontrollierten Beamte der Polizei Northeim einen 51-jährigen Mann aus Alfeld, welcher die B 3 auf Höhe der Ortschaft Edesheim befuhr. Während der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein durchgeführter Urin-Test ...

  • 17.01.2026 – 17:53

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, Am Plan 6, Samstag, 17.01.2026, 10:45 Uhr - 11:00 Uhr Kreiensen (nol) - Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 10:45 Uhr stellte ein 49-jähriger Bad Gandersheimer seinen Pkw Volkswagen Passat auf den Parkplatz des Lebensmittelgeschäftes Rewe in der Straße Am Plan 6 in Kreiensen ab. Zu diesem Zeitpunkt war der Pkw noch unbeschädigt. Als der Fahrzeughalter gegen 11:00 Uhr seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er eine Beschädigung ...

