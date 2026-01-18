POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg, Bussardstraße, Sa., 17.01.2026, 19:50 Uhr
Northeim(mho)
Zur oben genannten Uhrzeit kam es in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg die Bussardstraße in Richtung Kreuzungsbereich Fasanenweg. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Radfahrer, einen 49-jährigen Mann aus Nörten-Hardenberg, welcher aus dem Fasanenweg kam.
Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 49-jährige Mann leicht verletzt. Dieser musste im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.
Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1200 Euro.
