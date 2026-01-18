Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Bussardstraße, Sa., 17.01.2026, 19:50 Uhr

Northeim(mho)

Zur oben genannten Uhrzeit kam es in Nörten-Hardenberg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 62-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg die Bussardstraße in Richtung Kreuzungsbereich Fasanenweg. Hierbei übersah er den bevorrechtigten Radfahrer, einen 49-jährigen Mann aus Nörten-Hardenberg, welcher aus dem Fasanenweg kam.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde der 49-jährige Mann leicht verletzt. Dieser musste im Anschluss in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 1200 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell