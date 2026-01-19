PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Verliehausen, Freitag, der 16.01.2026, 17:31 Uhr. Bislang unbekannte Täter blendeten mittels eines Laserpointers die Besatzung eines Einsatzhubschraubers der Bundespolizei während eines Überwachungsfluges. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren