POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr
Uslar (ots)
Uslar, (go), OT Verliehausen, Freitag, der 16.01.2026, 17:31 Uhr. Bislang unbekannte Täter blendeten mittels eines Laserpointers die Besatzung eines Einsatzhubschraubers der Bundespolizei während eines Überwachungsfluges. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
