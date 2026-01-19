POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr

Northeim (ots) - EINBECK (Wol) Im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Tötungsdelikt in Einbeck kam es zu Ingewahrsamnahmen von Personen. Die Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen. Die Identität des Tatverdächtigen ist bekannt und nach diesem wird weiterhin mit Hochdruck gefahndet. Die Ermittlungen werden weiterhin mit Nachdruck geführt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

